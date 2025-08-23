Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск від 23 серпня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 23.08.2025 | Сезон 16

Знайомтеся з новими учасниками культового шоу Мастер Шеф! Хто з цих талановитих кухарів здобудуть білі фартухи й шанс відкрити власний ресторан? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск від 23.08.2025 на сайті СТБ!

Перший випуск нового сенсаційного сезону Мастер Шеф здивує вас незабутнім гумором, зізнаннями, емоційними історіями учасників і фантастичними стравами, які судді довго не зможуть забути! Саме тут Ектор Хіменес-Браво зустріне свого найвідданішого фаната, Володимир Ярославський скуштує найсмачніші сирники у своєму житті, а Ольга Мартиновська отримає унікальний подарунок, якому позаздрять її колеги. Хто з аматорів стануть учасниками найвидовищнішого сезону Мастер Шеф 2025? Хто присвятить свої страви смакам дитинства, а хто ризикне й приготує страву молекулярної кухні? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск від 23.08.2025.

