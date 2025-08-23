Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск частина 2 від 23 серпня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 23.08.2025 | Сезон 16

Не пропустіть продовження приголомшливого кастингу шоу Мастер Шеф 16 сезон! Як додатковий кулінарний екзамен вирішить долі двох претенденток на білий фартух? Дізнайтеся просто зараз!

Сомельє Аліна Пухальська вже вдруге прийшла на кухню Мастер Шеф 2025. У минулому сезоні разом з іншими учасницями проєкту Холостяк Аліна дегустувала страви на ідеальних побаченнях. Цього ж разу кулінарка хоче розкритися як людина, яка вміє не лише критикувати, а й чудово готувати. Чому гастровечеря Аліни пішла не за планом? І чи допоможе їй другий шанс від Ектора все ж таки здобути білий фартух? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон.

Узяти участь в іспиті погодилася й Валерія, адже судді сумніваються, чи варто їй пробачати кулінарну помилку. Хто з двох аматорок зуміє довести, що її вміння гідні участі в шоу Мастер Шеф 1 випуск? Не пропустіть найцікавіше!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск частина 3 від 23.08.2025