Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23.08.2025 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 23.08.2025 | Сезон 16

Не пропустите продолжение потрясающего кастинга шоу Мастер Шеф 16 сезон! Как дополнительный кулинарный экзамен решит судьбы двух претенденток на белый фартук? Узнайте прямо сейчас!

Сомелье Алина Пухальская уже во второй раз пришла на кухню Мастер Шеф 2025. В прошлом сезоне вместе с другими участницами проекта Холостяк Алина дегустировала блюда на идеальных свиданиях. В этот раз кулинар хочет раскрыть себя как человека, умеющий не только критиковать, но и прекрасно готовить. Почему гастроужин Алины пошел не по плану? И поможет ли ей второй шанс от Эктора все-таки получить белый фартук? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон.

Поучаствовать в экзамене согласилась и Валерия, ведь судьи сомневаются, стоит ли ей прощать кулинарную ошибку. Кто из двух аматоров сумеет доказать, что ее умения достойны участия в шоу Мастер Шеф 1 выпуск? Не пропустите самое интересное!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23.08.2025

