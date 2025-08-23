Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua
МастерШеф
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 1 часть 1 от 23.08.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 1 часть 2 от 23.08.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 1 часть 3 от 23.08.2025
МастерШеф Выпуск 1 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 1 от 23.08.2025
Выпуск 1 | 23.08.2025 | Сезон 16

Знакомьтесь с новыми участниками культового шоу Мастер Шеф! Кто из этих талантливых поваров получат белые фартуки и шанс открыть собственный ресторан? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23.08.2025 на сайте СТБ!

Первый выпуск нового сенсационного сезона Мастер Шеф удивит вас незабываемым юмором, признаниями, эмоциональными историями участников и фантастическими блюдами, которые судьи долго не смогут забыть! Именно здесь Эктор Хименес-Браво встретит своего самого преданного фаната, Владимир Ярославский отведает самые вкусные сырники в своей жизни, а Ольга Мартыновская получит уникальный подарок, которому позавидуют ее коллеги. Кто из аматоров станут участниками самого зрелищного сезона Мастер Шеф 2025? Кто посвятит свои блюда вкусам детства, а кто рискнет и приготовит блюдо молекулярной кухни? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23.08.2025.

Мастер Шеф – все выпуски

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить