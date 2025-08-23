Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 23.08.2025 | Сезон 16

Знакомьтесь с новыми участниками культового шоу Мастер Шеф! Кто из этих талантливых поваров получат белые фартуки и шанс открыть собственный ресторан? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23.08.2025 на сайте СТБ!

Первый выпуск нового сенсационного сезона Мастер Шеф удивит вас незабываемым юмором, признаниями, эмоциональными историями участников и фантастическими блюдами, которые судьи долго не смогут забыть! Именно здесь Эктор Хименес-Браво встретит своего самого преданного фаната, Владимир Ярославский отведает самые вкусные сырники в своей жизни, а Ольга Мартыновская получит уникальный подарок, которому позавидуют ее коллеги. Кто из аматоров станут участниками самого зрелищного сезона Мастер Шеф 2025? Кто посвятит свои блюда вкусам детства, а кто рискнет и приготовит блюдо молекулярной кухни? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23.08.2025.

