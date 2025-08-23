Проекты
Video: Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23.08.2025 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23.08.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск - эфир от 23.08.2025 2025 на сайте СТБ
Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 1 часть 2 от 23.08.2025

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 1 часть 3 от 23.08.2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 1 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 1 часть 1 от 23.08.2025
Выпуск 1 | 23.08.2025 | Сезон 16

Кулинарные дуэли, исполнение мечтаний и неожиданные встречи – смотрите кастинг, который изменит судьбы талантливых кулинаров-аматоров! Смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон!

Александр Зубко из Винницы принес на дегустацию зеленый фартук с эмблемой Мастер Шеф, который он надеется обменять на белый благодаря своему блюду. Дело в том, что он участвовал в прошлом сезоне проекта в роли фаната. Однако в этот раз Александр хочет вернуться на культовую кухню как участник шоу. Почему десерт кулинара вызвал шок у судей? И из-за чего даже Ольга Мартыновская подвергла сомнению честность кондитера? Узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 2025.

