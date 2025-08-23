Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск часть 3 от 23 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Проекты
Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск часть 3 от 23 августа 2025
Все участники кастинга Мастер Шеф 2025 мечтают получить белый фартук и попасть в двадцатку. Чьи блюда сразу покорят судей, а чьи дегустации завершатся провалом? Смотрите шоу Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск.

Дарину Сокальскую привела на кухню Мастер Шеф любовь к кулинарии, которая спасала ее в самые страшные моменты жизни. Как гастрономия помогла участнице Мастер Шеф 2025 преодолеть самые тяжелые времена? И почему она не готовит по рецептам? Узнайте прямо сейчас.

Другой участник Александр Карпусь рассказал, что у него самая большая в Украине коллекция алкоголя. Повар мечтает развивать культуру напитков и сознательного потребления алкоголя. Какой интересный десерт с алкоголем Александр решил приготовить судьям? И почему они решат его дополнительно испытать? Смотрите шоу Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23.08.2025

