МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск частина 3 від 23 серпня 2025

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск частина 3 від 23.08.2025.
Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск частина 3 від 23 серпня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Випуск 1 | 23.08.2025 | Сезон 16

Усі учасники кастингу Мастер Шеф 2025 мріють здобути білий фартух і потрапити у двадцятку. Чиї страви відразу підкорять суддів, а чиї дегустації завершаться провалом? Дивіться шоу Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск.

Дарину Сокальську привела на кухню Мастер Шеф любов до кулінарії, яка рятувала її в найстрашніші моменти життя. Як гастрономія допомогла учасниці Мастер Шеф 2025 подолати найважчі часи? І чому вона не готує за рецептами? Дізнайтеся просто зараз.

Інший учасник Олександр Карпусь розповів, що він має найбільшу в Україні колекцію алкоголю. Кухар мріє розвивати культуру напоїв і культуру свідомого споживання алкоголю. Який цікавий десерт з алкоголем Олександр вирішив приготувати суддям? І чому вони вирішать його додатково випробувати? Дивіться шоу Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск від 23.08.2025

