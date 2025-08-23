Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск частина 1 від 23 серпня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск частина 1 від 23.08.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 1 - ефір від 23 серпня 2025 на сайті СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 1 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 1 частина 1 від 23.08.2025
Випуск 1 | 23.08.2025 | Сезон 16

Кулінарні дуелі, здійснення мрій і несподівані зустрічі – дивіться кастинг, який змінить долі талановитих кулінарів-аматорів! Дивіться онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон!

Олександр Зубко з Вінниці приніс на дегустацію зелений фартух з емблемою Мастер Шеф, який він сподівається обміняти на білий завдяки своїй страві. Річ у тім, що він брав участь у минулому сезону проєкту в ролі фаната. Проте цього разу Олександр хоче повернутися на культову кухню як учасник шоу. Чому десерт кулінара викликав шок у суддів? І через що навіть Ольга Мартиновська піддала сумніву чесність кондитера? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск від 23.08.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск частина 2 від 23.08.2025

