Мастер Шеф 16 сезон 1 випуск частина 1 від 23 серпня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 23.08.2025 | Сезон 16

Кулінарні дуелі, здійснення мрій і несподівані зустрічі – дивіться кастинг, який змінить долі талановитих кулінарів-аматорів!

Олександр Зубко з Вінниці приніс на дегустацію зелений фартух з емблемою Мастер Шеф, який він сподівається обміняти на білий завдяки своїй страві. Річ у тім, що він брав участь у минулому сезону проєкту в ролі фаната. Проте цього разу Олександр хоче повернутися на культову кухню як учасник шоу. Чому десерт кулінара викликав шок у суддів? І через що навіть Ольга Мартиновська піддала сумніву чесність кондитера? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025.

