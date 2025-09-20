Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 3 від 20 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Проєкти
Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 3 від 20.09.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 5 - ефір від 20 вересня 2025 на сайті СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 5 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 5 частина 3 від 20.09.2025
Випуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Коли власники чорних фартухів зайшли на кухню Мастер Шеф, то відразу занервували, адже на них чекали коробки-загадки. Що вони приховують? Дізнайтеся просто зараз.

Перед початком битви чорних Володимир Ярославський розповів учасникам Мастер Шеф про три ускладнення змагання. По-перше, їм доведеться дуже багато готувати. По-друге, аматори муситимуть готувати дуже швидко, бо будуть обмежені в часі. А по-третє, кулінарні завдання розподілятимуть їхні найсильніші конкуренти. Під боксами-загадками знаходиться кулінарна експрес-перевірка, яка визначить найсильнішого кухаря. Хто найкраще з нею впорається, той і розподілить назви страв для своїх колег. Чи скористається хтось цим шансом, щоб підкласти ворогові свиню? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск від 20.09.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

