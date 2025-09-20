Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 3 від 20 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Коли власники чорних фартухів зайшли на кухню Мастер Шеф, то відразу занервували, адже на них чекали коробки-загадки. Що вони приховують? Дізнайтеся просто зараз.

Перед початком битви чорних Володимир Ярославський розповів учасникам Мастер Шеф про три ускладнення змагання. По-перше, їм доведеться дуже багато готувати. По-друге, аматори муситимуть готувати дуже швидко, бо будуть обмежені в часі. А по-третє, кулінарні завдання розподілятимуть їхні найсильніші конкуренти. Під боксами-загадками знаходиться кулінарна експрес-перевірка, яка визначить найсильнішого кухаря. Хто найкраще з нею впорається, той і розподілить назви страв для своїх колег. Чи скористається хтось цим шансом, щоб підкласти ворогові свиню? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон на сайті СТБ.

