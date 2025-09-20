Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 3 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Когда владельцы черных фартуков зашли на кухню Мастер Шеф, то сразу занервничали, ведь их ждали коробки-загадки. Что они скрывают? Узнайте прямо сейчас.

Перед началом битвы черных Владимир Ярославский рассказал участникам Мастер Шеф о трех усложнениях соревнования. Во-первых, им придется очень много готовить. Во-вторых, аматоры будут готовить очень быстро, ведь будут ограничены во времени. А в-третьих, кулинарные задания будут распределяться их самыми сильными конкурентами. Под боксами-загадками находится кулинарная экспресс-проверка, которая определит сильнейшего повара. Кто лучше с ней справится, тот и распределит названия блюд для своих коллег. Воспользуется ли кто-нибудь этим шансом, чтобы подложить врагу свинью? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон на сайте СТБ.

