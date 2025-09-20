Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 3 от 20 сентября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 3 от 20.09.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 5 - эфир от 20 сентября 2025 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 3 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 1 от 20.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 3 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 2 от 20.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 3 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 1 от 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 3 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 2 от 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 3 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 3 от 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 3 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 3 часть 1 от 06.09.2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 5 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 3 от 20.09.2025
Выпуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Когда владельцы черных фартуков зашли на кухню Мастер Шеф, то сразу занервничали, ведь их ждали коробки-загадки. Что они скрывают? Узнайте прямо сейчас.

Перед началом битвы черных Владимир Ярославский рассказал участникам Мастер Шеф о трех усложнениях соревнования. Во-первых, им придется очень много готовить. Во-вторых, аматоры будут готовить очень быстро, ведь будут ограничены во времени. А в-третьих, кулинарные задания будут распределяться их самыми сильными конкурентами. Под боксами-загадками находится кулинарная экспресс-проверка, которая определит сильнейшего повара. Кто лучше с ней справится, тот и распределит названия блюд для своих коллег. Воспользуется ли кто-нибудь этим шансом, чтобы подложить врагу свинью? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск от 20.09.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить