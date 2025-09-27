Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 1 от 27 сентября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 1 от 27.09.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 6 - эфир от 27 сентября 2025 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 1 от 27 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 6 часть 2 от 27.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 1 от 27 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 6 часть 3 от 27.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 1 от 27 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 1 от 20.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 1 от 27 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 2 от 20.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 1 от 27 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 3 от 20.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 1 от 27 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 1 от 13.09.2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 6 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 6 часть 1 от 27.09.2025
Выпуск 6 | 27.09.2025 | Сезон 16

Начинайте адскую неделю в проекте Мастер Шеф вместе с нами! Как участники пройдут строгую проверку от Алекса Якутова? Узнайте прямо сейчас!

Судьи пригласили на кухню Мастер Шеф талантливого шефа Алекса Якутова, который исследует вкусы украинской кухни и модернизирует их для современных блюд. Адский шеф приготовил пять интересных напитков на основе украинских вкусов, чтобы проверить умение аматоров владеть пейрингом. Пейринг – это гастрономическая наука, изучающая правильное сочетание пищи и напитков.

Каждый из участников Мастер Шеф 2025 должен выбрать один из пяти напитков адского шефа и приготовить блюдо, подчеркивающее его вкус. Еще одним усложнением станет ограничение во времени. Все повара имеют всего полтора часа на два приготовления в два раунда. Поэтому им нужно не только подобрать правильное блюдо к напитку, но и рассчитать время так, чтобы его хватило для второго этапа конкурса. Кто быстро справится с задачей Алекса Якутова? А кто разочарует и его, и судей? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск от 27.09.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 2 от 27.09.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить