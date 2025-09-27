Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 1 от 27 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 27.09.2025 | Сезон 16

Начинайте адскую неделю в проекте Мастер Шеф вместе с нами! Как участники пройдут строгую проверку от Алекса Якутова? Узнайте прямо сейчас!

Судьи пригласили на кухню Мастер Шеф талантливого шефа Алекса Якутова, который исследует вкусы украинской кухни и модернизирует их для современных блюд. Адский шеф приготовил пять интересных напитков на основе украинских вкусов, чтобы проверить умение аматоров владеть пейрингом. Пейринг – это гастрономическая наука, изучающая правильное сочетание пищи и напитков.

Каждый из участников Мастер Шеф 2025 должен выбрать один из пяти напитков адского шефа и приготовить блюдо, подчеркивающее его вкус. Еще одним усложнением станет ограничение во времени. Все повара имеют всего полтора часа на два приготовления в два раунда. Поэтому им нужно не только подобрать правильное блюдо к напитку, но и рассчитать время так, чтобы его хватило для второго этапа конкурса. Кто быстро справится с задачей Алекса Якутова? А кто разочарует и его, и судей? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск от 27.09.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 2 от 27.09.2025