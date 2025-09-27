Мастер Шеф 16 сезон 6 випуск частина 3 від 27 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 6 | 27.09.2025 | Сезон 16

Ця битва чорних надовго запам’ятається тим, кому не поталанило в неї потрапити! Що ж такого для власників чорних фартухів приготували судді? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025.

Володимир Ярославський відразу попередив аутсайдерів, що цього разу кухня буде пашіти від гостроти! Кулінари мають приготувати пікантну латиноамериканську страву, але мають на це всього 15 хвилин. Щоб здобути додатковий час, учасникам шоу Мастер Шеф треба з’їсти одну з найпопулярніших гострих страв – курячі крильця з соусом. У чому ж підступ? Заради кожних додаткових десяти хвилин кухарі куштуватимуть все гостріші соуси, які налічуватимуть десятки тисяч одиниць гостроти за шкалою Сковілла! Чи наважаться аматори пройти випробування гостротою, щоб приготувати довершену страву? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон на сайті СТБ.

