Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск часть 3 от 04 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 7 | 04.10.2025 | Сезон 16

Эту битву черных кулинары запомнят на всю жизнь, ведь их ждет карательная кулинария! Хотите узнать, как судьи будут наказывать аматоров? Тогда смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск.

Когда владельцы черных фартуков зашли на кухню Мастер Шеф, они увидели две продуктовые горки. Первая состояла из нормальных продуктов, а вторая скрывала загадочные ингредиенты под баранцами. Судьи рассказали, что перед началом битвы черных аматоры будут дегустировать блюдо, чтобы определить максимальное количество его составляющих. Если кому-нибудь удастся угадать 12 ингредиентов, он вернет свой белый фартук и поднимется на балкон. За ошибки звездные шефы будут наказывать других аутсайдеров экстравагантными продуктами, которые необходимо использовать во время приготовления. Зофобасы, мадагаскарские тараканы, столетние яйца и живые кузнечики – кому придется преодолеть страх и отвращение, чтобы приготовить из этих диких ингредиентов шедевр? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 2025 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск от 04.10.2025