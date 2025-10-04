Video: Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск часть 3 от 04 октября 2025 - смотреть онлайн на СТБ
Эту битву черных кулинары запомнят на всю жизнь, ведь их ждет карательная кулинария! Хотите узнать, как судьи будут наказывать аматоров? Тогда смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск.
Когда владельцы черных фартуков зашли на кухню Мастер Шеф, они увидели две продуктовые горки. Первая состояла из нормальных продуктов, а вторая скрывала загадочные ингредиенты под баранцами. Судьи рассказали, что перед началом битвы черных аматоры будут дегустировать блюдо, чтобы определить максимальное количество его составляющих. Если кому-нибудь удастся угадать 12 ингредиентов, он вернет свой белый фартук и поднимется на балкон. За ошибки звездные шефы будут наказывать других аутсайдеров экстравагантными продуктами, которые необходимо использовать во время приготовления. Зофобасы, мадагаскарские тараканы, столетние яйца и живые кузнечики – кому придется преодолеть страх и отвращение, чтобы приготовить из этих диких ингредиентов шедевр? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 2025 на сайте СТБ.
