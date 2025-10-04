Мастер Шеф 16 сезон 7 випуск частина 2 від 04 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Проєкти
У другому випробуванні ораторська майстерність вплине на хід усього процесу готування! Хто переможе у передвиборчих перегонах? Дивіться онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 7 випуск.

Упродовж другого конкурсу учасники шоу Мастер Шеф готуватимуть страви з монопродукту. Проте найцікавіша частина випробування – це вибори інгредієнта, з яким працюватимуть усі кулінари. Судді влаштували на кухні Мастер Шеф 2025 справжні вибори, де кухарі будуть агітувати своїх колег проголосувати саме за їхній продукт. Переможець голосування не лише працюватиме з тим, що сам вибрав, а отримає додаткові 15 хвилин для готування страви! Який продукт переможе у виборах: буряк, риба, качка чи яблука? І чи вдасться комусь з аутсайдерів реабілітуватися, щоб уникнути участі у битві чорних? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф.

