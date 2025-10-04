Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск часть 2 от 04 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 7 | 04.10.2025 | Сезон 16

Во втором испытании ораторское мастерство повлияет на ход всего процесса приготовления! Кто победит в предвыборной гонке? Смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск.

В течение второго конкурса участники шоу Мастер Шеф будут готовить блюда из монопродукта. Однако самая интересная часть испытания – это выборы ингредиента, с которым будут работать все кулинары. Судьи устроили на кухне Мастер Шеф 2025 настоящие выборы, где повара будут агитировать своих коллег проголосовать именно за их продукт. Победитель голосования не только будет работать с тем, что сам выбрал, но и получит дополнительные 15 минут для приготовления блюда! Какой продукт победит в выборах: свекла, рыба, утка или яблоки? И удастся ли кому-то из аутсайдеров реабилитироваться, чтобы избежать участия в битве черных? Узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф.

