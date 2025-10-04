Проекты
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск часть 2 от 04 октября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск часть 2 от 04.10.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 7 - эфир от 04 октября 2025 на сайте СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск часть 2 от 04 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 7 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 7 часть 2 от 04.10.2025
Выпуск 7 | 04.10.2025 | Сезон 16

Во втором испытании ораторское мастерство повлияет на ход всего процесса приготовления! Кто победит в предвыборной гонке? Смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск.

В течение второго конкурса участники шоу Мастер Шеф будут готовить блюда из монопродукта. Однако самая интересная часть испытания – это выборы ингредиента, с которым будут работать все кулинары. Судьи устроили на кухне Мастер Шеф 2025 настоящие выборы, где повара будут агитировать своих коллег проголосовать именно за их продукт. Победитель голосования не только будет работать с тем, что сам выбрал, но и получит дополнительные 15 минут для приготовления блюда! Какой продукт победит в выборах: свекла, рыба, утка или яблоки? И удастся ли кому-то из аутсайдеров реабилитироваться, чтобы избежать участия в битве черных? Узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск от 04.10.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск часть 3 от 04.10.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

