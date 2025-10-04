Мастер Шеф 16 сезон 7 випуск частина 1 від 04 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 7 | 04.10.2025 | Сезон 16

У першому конкурсі тижня кулінари отримають шанс не одягати незаслужений чорний фартух через помилки своєї команди. Судді подарували учасникам проєкту Мастер Шеф право піднятися на балкон або змінити свою команду, якщо їхня власна припустилася помилок під час готування. Чи використає хтось з аматорів цю можливість? А хто твердо вирішить бути вірним своїй команді? Дивіться проєкт Мастер Шеф 2025.

Чотири команди мають приготувати галантин із перепілки, що вже саме по собі є складною справою. Річ у тім, що один лише результат зрізання шкіри перепілки може вплинути на фінальний вигляд усієї страви. Якщо хтось погано із цим впорається, уся команда буде приречена. До того ж усі команди отримали лише по одній перепілці , тому кулінари не мають права на помилку. Хто найкраще впорається з цим процесом? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 7 випуск від 04.10.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 7 випуск частина 2 від 04.10.2025