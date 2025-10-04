Проекты
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск часть 1 от 04 октября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск часть 1 от 04.10.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 7 - эфир от 04 октября 2025 на сайте СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск часть 1 от 04 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 7 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 7 часть 1 от 04.10.2025
Выпуск 7 | 04.10.2025 | Сезон 16

В первом конкурсе недели кулинары получат шанс не надевать незаслуженный черный фартук из-за ошибок своей команды. Судьи подарили участникам проекта Мастер Шеф право подняться на балкон или сменить свою команду, если их собственная допустила ошибки во время готовки. Использует ли кто-либо из аматоров эту возможность? А кто твердо решит быть верным своей команде? Смотрите проект Мастер Шеф 2025.

Четыре команды должны приготовить галантин из перепела, что уже само по себе является сложным делом. Дело в том, что только результат срезки кожи перепела может повлиять на финальный вид всего блюда. Если кто-то плохо справится с этим, вся команда будет обречена. К тому же, все команды получили только по одной перепелке, поэтому кулинары не имеют права на ошибку. Кто лучше всех справится с этим процессом? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск от 04.10.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск часть 2 от 04.10.2025

