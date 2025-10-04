Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск от 04 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 7 | 04.10.2025 | Сезон 16

Встречайте неделю, где судьба кулинаров зависит от того, умеют ли они делать правильный выбор! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск от 04.10.2025.

Шефы Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская внимательно присматриваются к участникам проекта Мастер Шеф, ведь именно среди них они надеются найти стажеров для своих ресторанов. На этой неделе судьи проверят умение аматоров делать верный выбор и достойно отвечать за сложные последствия неправильных решений. Используют ли повара шанс сбежать из слабой команды в сильную во время готовки, чтобы уберечься от получения черного фартука? Как участники шоу Мастер Шеф справятся с задачей приготовить блюдо из монопродукта? И кто сможет в последний момент спастись от битвы черных? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск от 04.10.2025 на сайте СТБ.

