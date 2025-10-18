Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск часть 1 от 18 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 18.10.2025 | Сезон 16

На кухню Мастер Шеф пришли украинские блогеры! Смогут ли аматоры угодить лидерам мнений, которые придирчиво относятся к деталям и перепробовали все, что только возможно? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18.10.2025 на сайте СТБ.

Судьи решили вдохновить аматоров делиться своим кулинарным опытом в соцсетях, ведь это помогает популяризировать гастрономическую культуру. А кто в этом разбирается лучше всего? Конечно, украинские блогеры, которые сами готовят или делают обзор блюд в разных заведениях! Но удастся ли двум командам кулинаров удовлетворить все желания требовательных гостей? И смогут ли они создать вау-блюда, которые поразят блогеров? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 2025.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18.10.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск часть 2 от 18.10.2025