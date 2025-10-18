Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск частина 1 від 18 жовтня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск частина 1 від 18.10.2025.
Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск частина 1 від 18 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 9 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 9 частина 1 від 18.10.2025
Випуск 9 | 18.10.2025 | Сезон 16

На кухню Мастер Шеф завітали українські блогери! Чи зможуть аматори догодити лідерам думок, які прискіпливо ставляться до деталей і перекуштували все, що тільки можливо? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск від 18.10.2025 на сайті СТБ.

Судді вирішили надихнути аматорів ділитися своїм кулінарним досвідом у соцмережах, адже це допомагає популяризувати гастрономічну культуру. А хто в цьому розуміється найкраще? Звісно ж, українські блогери, які самі готують або роблять огляд страв в різних закладах! Але чи вдасться двом командам кулінарів задовольнити всі бажання вимогливих гостей? І чи зможуть вони створити вау-страви, які вразять блогерів? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск від 18.10.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск частина 2 від 18.10.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

