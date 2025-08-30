Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 2 от 30 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 30.08.2025 | Сезон 16

Эктор Хименес-Браво уже определил первых счастливцев, занявших места на балконе, а также отправил домой кулинаров, допустивших непростительные ошибки во время готовки. А что ждет участников во время раундов Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского? Смотрите в шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Ольга Мартыновская дала второй шанс кулинарам попасть в двадцатку. Звездная судья хочет, чтобы повара приготовили рисовые блюда на пару, которые точно ее поразят. Кому придется готовить из остатков риса, потому что все остальное в кладовой разгребли конкуренты? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 2025.

Те кулинары, которые не смогли покорить сердца Эктора и Ольги, могут испытать судьбу и пройти суровую проверку от Владимира Ярославского. Неужели участники до сих пор боятся его? И какова будет задача от Владимира? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск.

