Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 2 от 30 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ

МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 2 от 30 августа 2025

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 2 от 30.08.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 2 - эфир от 30 августа 2025 на сайте СТБ
Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 2 часть 2 от 30.08.2025
Выпуск 2 | 30.08.2025 | Сезон 16

Эктор Хименес-Браво уже определил первых счастливцев, занявших места на балконе, а также отправил домой кулинаров, допустивших непростительные ошибки во время готовки. А что ждет участников во время раундов Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского? Смотрите в шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Ольга Мартыновская дала второй шанс кулинарам попасть в двадцатку. Звездная судья хочет, чтобы повара приготовили рисовые блюда на пару, которые точно ее поразят. Кому придется готовить из остатков риса, потому что все остальное в кладовой разгребли конкуренты? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 2025.

Те кулинары, которые не смогли покорить сердца Эктора и Ольги, могут испытать судьбу и пройти суровую проверку от Владимира Ярославского. Неужели участники до сих пор боятся его? И какова будет задача от Владимира? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск от 30.08.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 3 от 30.08.2025

