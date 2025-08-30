Проекты
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 3 от 30 августа 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 3 от 30.08.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 2 - эфир от 30 августа 2025 на сайте СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 2 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 2 часть 3 от 30.08.2025
Выпуск 2 | 30.08.2025 | Сезон 16

Все или ничего! Второе испытание шоу Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск станет последним шансом для поваров занять оставшиеся места в двадцатке. Кто сдастся почти в начале, а кто выложится на полную ради мечты открыть собственное заведение? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 2025.

В этом конкурсе судьи хотят, чтобы кулинары продемонстрировали знание азов кулинарии. А поможет им в этом работа с продуктом, который знают все украинцы – курицей! Перед испытанием Владимир Ярославский провел для аматоров потрясающий мастер-класс, разбирая курицу вслепую. Неужели участникам придется поступить так же и разобрать птицу с закрытыми глазами? И действительно ли им придется готовить четыре блюда? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск от 30.08.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

