МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск частина 3 від 30 серпня 2025

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск частина 3 від 30.08.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 2 - ефір від 30 серпня 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск частина 3 від 30 серпня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 2 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 2 частина 3 від 30.08.2025
Випуск 2 | 30.08.2025 | Сезон 16

Усе або нічого! Друге випробування шоу Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск стане останнім шансом для кухарів зайняти місця у двадцятці, що залишились. Хто здасться майже на початку, а хто викладеться на повну заради мрії відкрити власний заклад? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025.

У цьому конкурсі судді хочуть, щоб кулінари продемонстрували знання азів кулінарії. А допоможе їм у цьому робота з продуктом, який знають усі українці, – куркою! Перед випробуванням Володимир Ярославський провів для аматорів приголомшливий майстер-клас, розбираючи курку наосліп. Невже учасникам доведеться вчинити так само й розібрати птаха із заплющеними очима? І чи справді їм доведеться готувати аж чотири страви? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск від 30.08.2025

