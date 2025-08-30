Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск від 30 серпня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 30.08.2025 | Сезон 16

Перші конфлікти, підтримка одне одного, незабутні смаки й епічні провали – дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск від 30.08.2025!

У 2 випуску проєкту Мастер Шеф 2025 учасники зроблять усе можливе й неможливе, щоб потрапити у двадцятку. Спочатку кулінари пройдуть три раунди випробування парою, де їм потрібно приготувати різноманітні страви на парі. А другий конкурс шоу Мастер Шеф перевірить базові знання аматорів, які готуватимуть аж чотири страви всього за 135 хвилини! Хто зійде з дистанції вже у першому раунді, а хто підкорить шлунок Ектора й першим підніметься на балкон? Які страви стануть розчаруванням для суддів, а які будуть визнані шедеврами? І найголовніше – чи пройдуть фаворити кастингу у двадцятку? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск від 30.08.2025 на сайті СТБ.

