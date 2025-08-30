Video: Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск частина 1 від 30 серпня 2025 - дивитись онлайн на СТБ
Зустрічайте перший раунд першого конкурсу шоу Мастер Шеф 16 сезон! Якою новиною Володимир Ярославський приголомшить усіх учасників? Якими будуть нові умови суперфіналу? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф.
У минулому випуску проєкту Мастер Шеф 2025 судді скуштували страви всіх учасників, тому зараз вони готові визначити три шедеври кастингу та нагородити їхніх володарів відзнаками й бонусами. Чому деякі кухарі відмовляться використати ці переваги під час випробування? Усе покаже проєкт Мастер Шеф 2 випуск.
Першим шансом для здобуття місця на балконі стане готування на парі. Смачно приготувати подібні страви та ще й наповнити їх різноманіттям смаків досить складно. Тому три раунди конкурсу Мастер Шеф 16 сезон стануть викликом для аматорів, який подолають далеко не всі. Хто впорається зі страхами й вразить суддів? Дивіться проєкт Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск на сайті СТБ.
