Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск частина 1 від 30 серпня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

МастерШеф Сезон 16 Випуск 2 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 2 частина 1 від 30.08.2025
Випуск 2 | 30.08.2025 | Сезон 16

Зустрічайте перший раунд першого конкурсу шоу Мастер Шеф 16 сезон! Якою новиною Володимир Ярославський приголомшить усіх учасників? Якими будуть нові умови суперфіналу? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф.

У минулому випуску проєкту Мастер Шеф 2025 судді скуштували страви всіх учасників, тому зараз вони готові визначити три шедеври кастингу та нагородити їхніх володарів відзнаками й бонусами. Чому деякі кухарі відмовляться використати ці переваги під час випробування? Усе покаже проєкт Мастер Шеф 2 випуск.

Першим шансом для здобуття місця на балконі стане готування на парі. Смачно приготувати подібні страви та ще й наповнити їх різноманіттям смаків досить складно. Тому три раунди конкурсу Мастер Шеф 16 сезон стануть викликом для аматорів, який подолають далеко не всі. Хто впорається зі страхами й вразить суддів? Дивіться проєкт Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск від 30.08.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск частина 2 від 30.08.2025

