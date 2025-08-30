Video: Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 1 от 30 августа 2025 - смотреть онлайн на СТБ
Встречайте первый раунд первого конкурса шоу Мастер Шеф 16 сезон! Какой новостью Владимир Ярославский ошеломит всех участников? Какими будут новые условия суперфинала? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф.
В прошлом выпуске проекта Мастер Шеф 2025 судьи отведали блюда всех участников, поэтому сейчас они готовы отметить три шедевра кастинга и наградить их обладателей наградами и бонусами. Почему некоторые повара откажутся использовать эти преимущества во время испытания? Все покажет проект Мастер Шеф 2 выпуск.
Первым шансом для получения места на балконе станет готовка на пару. Вкусно приготовить подобные блюда и еще наполнить их разнообразием вкусов довольно сложно. Поэтому три раунда конкурса Мастер Шеф 16 сезон станут вызовом для аматоров, который преодолеют далеко не все. Кто справится со страхами и поразит судей? Смотрите проект Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск на сайте СТБ.
Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск от 30.08.2025
Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 2 от 30.08.2025