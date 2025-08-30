Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 1 от 30 августа 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 1 от 30.08.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 2 - эфир от 30 августа 2025 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 1 от 30 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 2 часть 2 от 30.08.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 1 от 30 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 2 часть 3 от 30.08.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 1 от 30 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 1 часть 1 от 23.08.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 1 от 30 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 1 часть 2 от 23.08.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 1 от 30 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 1 часть 3 от 23.08.2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 2 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 2 часть 1 от 30.08.2025
Выпуск 2 | 30.08.2025 | Сезон 16

Встречайте первый раунд первого конкурса шоу Мастер Шеф 16 сезон! Какой новостью Владимир Ярославский ошеломит всех участников? Какими будут новые условия суперфинала? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф.

В прошлом выпуске проекта Мастер Шеф 2025 судьи отведали блюда всех участников, поэтому сейчас они готовы отметить три шедевра кастинга и наградить их обладателей наградами и бонусами. Почему некоторые повара откажутся использовать эти преимущества во время испытания? Все покажет проект Мастер Шеф 2 выпуск.

Первым шансом для получения места на балконе станет готовка на пару. Вкусно приготовить подобные блюда и еще наполнить их разнообразием вкусов довольно сложно. Поэтому три раунда конкурса Мастер Шеф 16 сезон станут вызовом для аматоров, который преодолеют далеко не все. Кто справится со страхами и поразит судей? Смотрите проект Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск от 30.08.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 2 от 30.08.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить