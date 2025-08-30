Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск часть 1 от 30 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 30.08.2025 | Сезон 16

Встречайте первый раунд первого конкурса шоу Мастер Шеф 16 сезон! Какой новостью Владимир Ярославский ошеломит всех участников? Какими будут новые условия суперфинала? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф.

В прошлом выпуске проекта Мастер Шеф 2025 судьи отведали блюда всех участников, поэтому сейчас они готовы отметить три шедевра кастинга и наградить их обладателей наградами и бонусами. Почему некоторые повара откажутся использовать эти преимущества во время испытания? Все покажет проект Мастер Шеф 2 выпуск.

Первым шансом для получения места на балконе станет готовка на пару. Вкусно приготовить подобные блюда и еще наполнить их разнообразием вкусов довольно сложно. Поэтому три раунда конкурса Мастер Шеф 16 сезон станут вызовом для аматоров, который преодолеют далеко не все. Кто справится со страхами и поразит судей? Смотрите проект Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск на сайте СТБ.

