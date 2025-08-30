Проекты
МастерШеф
Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск от 30 августа 2025
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 2 часть 1 от 30.08.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск от 30 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 2 часть 2 от 30.08.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск от 30 августа 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 2 часть 3 от 30.08.2025
МастерШеф Выпуск 2 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 2 от 30.08.2025
Выпуск 2 | 30.08.2025 | Сезон 16

Первые конфликты, поддержка друг друга, незабываемые вкусы и эпические провалы – смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск от 30.08.2025!

Во 2 выпуске проекта Мастер Шеф 2025 участники сделают все возможное и невозможное, чтобы попасть в двадцатку. Сначала кулинары пройдут три раунда испытания паром, где им нужно приготовить разнообразные блюда на пару. А второй конкурс шоу Мастер Шеф проверит базовые знания аматоров, которые будут готовить четыре блюда всего за 135 минут! Кто сойдет с дистанции уже в первом раунде, а кто покорит желудок Эктора и первым поднимется на балкон? Какие блюда станут разочарованием для судей, а какие будут признаны шедеврами? И самое главное – пройдут ли фавориты кастинга в двадцатку? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск от 30.08.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 1 выпуск от 23.08.2025

