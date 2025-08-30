Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск частина 2 від 30 серпня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 2 | 30.08.2025 | Сезон 16

Ектор Хіменес-Браво вже визначив перших щасливців, які зайняли місця на балконі, а також відправив додому кулінарів, що припустилися непростимих помилок під час готування. А що чекає на учасників під час раундів Ольги Мартиновської і Володимира Ярославського? Дивіться в шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Ольга Мартиновська дала другий шанс кулінарам потрапити у двадцятку. Зіркова суддя хоче, щоб кухарі приготували рисові страві на парі, які точно її вразять. Кому доведеться готувати із залишків рису, бо все інше в коморі розгребли конкуренти? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 2025.

Ті кулінари, які не змогли підкорити серця Ектора й Ольги, можуть випробувати долю й пройти сувору перевірку від Володимира Ярославського. Невже учасники досі бояться його? І яким буде завдання від Володимира? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск від 30.08.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 випуск частина 3 від 30.08.2025