МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск часть 2 от 15 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск часть 2 от 15.11.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 13 - эфир от 15 ноября 2025 на сайте СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 13 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 13 часть 2 от 15.11.2025
Выпуск 13 | 15.11.2025 | Сезон 16

Кто лучше всего готовит на кухне Мастер Шеф: женщины или мужчины? Всё определит командное испытание!

Шеф-повара часто сталкиваются с сексизмом на кухне, причем это касается представителей обоих гендеров. Кто-то считает, что мужчины лучше готовят мясо. Кое-кто отстаивает мнение, что кондитер – это исключительно женская профессия, ведь мужчины не занимаются десертами. А вопрос «Кто лучше готовит на профессиональной кухне?» до сих пор не имеет ответа, хотя и порождает много споров на эту тему. Во время этого испытания судьи предложили участникам шоу Мастер Шеф 2025 посоревноваться, чтобы узнать, какая команда более объективна в оценке кулинарных навыков: женская или мужская. Как судьи это проверят? Смотрите проект Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск от 15.11.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск часть 3 от 15.11.202

