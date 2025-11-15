Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск часть 2 от 15 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 15.11.2025 | Сезон 16

Кто лучше всего готовит на кухне Мастер Шеф: женщины или мужчины? Всё определит командное испытание!

Шеф-повара часто сталкиваются с сексизмом на кухне, причем это касается представителей обоих гендеров. Кто-то считает, что мужчины лучше готовят мясо. Кое-кто отстаивает мнение, что кондитер – это исключительно женская профессия, ведь мужчины не занимаются десертами. А вопрос «Кто лучше готовит на профессиональной кухне?» до сих пор не имеет ответа, хотя и порождает много споров на эту тему. Во время этого испытания судьи предложили участникам шоу Мастер Шеф 2025 посоревноваться, чтобы узнать, какая команда более объективна в оценке кулинарных навыков: женская или мужская. Как судьи это проверят? Смотрите проект Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск.

