МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 2 від 15 листопада 2025

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 2 від 15.11.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 13 - ефір від 15 листопада 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 2 від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

 Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 2 від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

 Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 2 від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

 Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 2 від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

 Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 2 від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

 Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 2 від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

МастерШеф Сезон 16 Випуск 13 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 13 частина 2 від 15.11.2025
Випуск 13 | 15.11.2025 | Сезон 16

Хто найкраще готує на кухні Мастер Шеф: жінки чи чоловіки? Усе визначить командне випробування!

Шеф-кухарі часто стикаються із сексизмом на кухні, причому це стосується представників обох гендерів. Хтось вважає, що чоловіки найкраще готують м’ясо. Дехто обстоює думку, що кондитер – це виключно жіноча професія, адже чоловіки не займаються десертами. А запитання «Хто ж краще готує на професійній кухні?» досі не має відповіді, хоча й розпочинає багато суперечок на цю тему. Під час цього випробування судді запропонували учасникам шоу Мастер Шеф 2025 позмагатися, щоб дізнатись, яка команда об’єктивніша в оцінюванні кулінарних навичок: жіноча чи чоловіча. Яким чином судді перевірять? Дивіться проєкт Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15.11.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 3 від 15.11.2025

