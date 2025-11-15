Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 3 від 15 листопада 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 3 від 15.11.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 13 - ефір від 15 листопада 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 3 від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 13
Випуск 13 | 15.11.2025 | Сезон 16

Судді проєкту Мастер Шеф 2025 дуже здивували учасників, пообіцявши їм найлегшу битву чорних! У чому ж тут підступ? Дізнайтеся просто зараз.

Володимир Ярославський пообіцяв аутсайдерам, що вони матимуть вдостать часу на готування, помічників і навіть повний рецепт страви, яку вони мають приготувати. От тільки рецепт буде нематеріальним, помічники знаходитимуться на відстані, а самі страви будуть дуже складними! Для того, щоб успішно подолати умови битви чорних, учасникам шоу Мастер Шеф доведеться знайти спільну мову з тими, з ким вони конфліктували або мають відмінні від них темпераменти. Чи всім кулінарам вдасться впоратись із цим завданням? І які страви ресторанного рівня вони готуватимуть? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15.11.2025

