Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
МастерШеф
Дивіться також
Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 13 частина 3 від 15.11.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 13 частина 2 від 15.11.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 13 частина 1 від 15.11.2025
МастерШеф Випуск 13 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 13 від 15.11.2025
Випуск 13 | 15.11.2025 | Сезон 16

Цього тижня успіх кухарів залежить від їхнього вміння комунікувати! Але чи зможуть аматори забути про всі конфлікти? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15.11.2025.

У 13 випуску проєкту Мастер Шеф 2025 зіркові шефи прагнуть закрити всі гештальти учасників щодо їхніх конфліктів на кухні. Кулінарам доведеться готувати разом із суперниками, з якими вони зараз конфліктують, а також співпрацювати з тими учасниками шоу Мастер Шеф, які вибули, проте мають із ними незавершені конфлікти. Ті ж кулінари, які ні з ким не ворогують, отримають шанс готувати з тими, хто має протилежні від їхніх світогляд і темперамент. Для кого такий тиждень стане справжнім випробуванням? І чия команда приготує найкращу командну страву: жіноча чи чоловіча? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15.11.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск від 08.11.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати