Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Цього тижня успіх кухарів залежить від їхнього вміння комунікувати! Але чи зможуть аматори забути про всі конфлікти? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15.11.2025.
У 13 випуску проєкту Мастер Шеф 2025 зіркові шефи прагнуть закрити всі гештальти учасників щодо їхніх конфліктів на кухні. Кулінарам доведеться готувати разом із суперниками, з якими вони зараз конфліктують, а також співпрацювати з тими учасниками шоу Мастер Шеф, які вибули, проте мають із ними незавершені конфлікти. Ті ж кулінари, які ні з ким не ворогують, отримають шанс готувати з тими, хто має протилежні від їхніх світогляд і темперамент. Для кого такий тиждень стане справжнім випробуванням? І чия команда приготує найкращу командну страву: жіноча чи чоловіча? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15.11.2025 на сайті СТБ.
