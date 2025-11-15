Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск часть 3 от 15 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 15.11.2025 | Сезон 16

Судьи проекта Мастер Шеф 2025 очень удивили участников, пообещав им самую легкую битву черных! В чем же здесь подвох? Узнайте прямо сейчас.

Владимир Ярославский пообещал аутсайдерам, что они будут достаточно времени на готовку, помощников и даже полный рецепт блюда, которое они должны приготовить. Вот только рецепт будет нематериальным, помощники будут находиться на расстоянии, а сами блюда будут очень сложными! Для того, чтобы успешно преодолеть условия битвы черных, участникам шоу Мастер Шеф придется найти общий язык с теми, с кем они конфликтовали или имеют отличные от них темпераменты. Удастся ли всем кулинарам справиться с этой задачей? И какие блюда ресторанного уровня они будут готовить? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск от 15.11.2025