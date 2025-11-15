Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск от 15 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Проекты
МастерШеф
МастерШеф Выпуск 13 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 13 от 15.11.2025
Выпуск 13 | 15.11.2025 | Сезон 16

На этой неделе успех поваров зависит от их умения общаться! Но смогут ли аматоры забыть все конфликты? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск от 15.11.2025.

В 13 выпуске проекта Мастер Шеф 2025 звездные шефы стремятся закрыть все гештальты участников относительно их конфликтов на кухне. Кулинарам придется готовить вместе с соперниками, с которыми они сейчас конфликтуют, а также сотрудничать с выбывшими участниками шоу Мастер Шеф, имеющими с ними не завершенные конфликты. Те же кулинары, которые ни с кем не враждуют, получат шанс готовить с теми, кто имеет противоположные их мировоззрение и темперамент. Для кого такая неделя станет настоящим испытанием? И чья команда приготовит лучшее командное блюдо: женская или мужская? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск от 15.11.2025 на сайте СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

