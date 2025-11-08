Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск от 08 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Проекты
МастерШеф Выпуск 12 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 12 от 08.11.2025
Выпуск 12 | 08.11.2025 | Сезон 16

Борьба за место в десятке начинается прямо сейчас! Кто оставит легендарную кухню в шаге от мечты? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск от 08.11.2025 на сайте СТБ.

В 12 выпуске проекта Мастер Шеф исполнится одно из самых больших мечтаний аматоров – они пройдут три мастер-класса от Эктора Хименес-Браво, Владимира Ярославского и Ольги Мартыновской. Также на этой неделе у владельцев черных фартуков будет шанс спастись от участия в битве черных. Во втором конкурсе аутсайдеры могут прицепиться к кулинарам в белом, словно паразиты. Если им удастся быстрее приготовить блюдо, они заберут все баллы своего соперника. Кому удастся обойти конкурентов ради места в десятке? И кто из белых фартуков получит наименьшее количество баллов и попадет в битву черных? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск от 08.11.2025.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск от 01.11.2025

