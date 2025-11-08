Проекты
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск часть 3 от 08 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск часть 3 от 08.11.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 12 - эфир от 08 ноября 2025 на сайте СТБ
МастерШеф

МастерШеф

МастерШеф

МастерШеф

МастерШеф

МастерШеф

МастерШеф Сезон 16 Выпуск 12 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 12 часть 3 от 08.11.2025
Выпуск 12 | 08.11.2025 | Сезон 16

Беспорядок на столах, полуготовые блюда, грязная посуда и неожиданные гости – именно так встретила кухня владельцев черных фартуков! Что же их ждет во время битвы черных? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 2025.

Не успели аутсайдеры разглядеть кулинарный беспорядок, как вместо судей к ним вышли четыре маленьких повара. Ева, Екатерина, Тимофей и Егор станут для кулинаров помощью или усложнением в зависимости от того, как участники смогут с ними общаться. Звездные судьи объяснили поварам в черном, что этот конкурс посвящен исправлению детских ошибок. Какие блюда аутсайдеры будут готовить вместе с детьми? Удастся ли им превратить детские блюда в шедевры ресторанного уровня? А также самый главный вопрос недели – кто войдет в десятку лучших аматоров? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск от 08.11.2025

