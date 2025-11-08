Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск частина 3 від 08 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 12 | 08.11.2025 | Сезон 16

Безлад на столах, напівготові страви, брудний посуд і несподівані гості – саме так зустріла кухня власників чорних фартухів! Що ж на них чекає під час битви чорних? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 2025.

Не встигли аутсайдери роздивитися кулінарний гармидер, як замість суддів до них вийшли чотири маленькі кухарі. Єва, Катерина, Тимофій і Єгор стануть для кулінарів допомогою або ускладненням, залежно від того, як учасники зможуть із ними комунікувати. Зіркові судді пояснили кухарям у чорному, що цей конкурс присвячений виправленню дитячих помилок. Які ж страви аутсайдери готуватимуть разом із дітками? Чи вдасться їм перетворити дитячі страви на шедеври ресторанного рівня? А також найголовніше запитання тижня – хто увійде в десятку найкращих аматорів? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск від 08.11.2025