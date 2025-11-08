Проєкти
МастерШеф
Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск від 08 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 12 частина 1 від 08.11.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск від 08 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 12 частина 3 від 08.11.2025
МастерШеф Випуск 12 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 12 від 08.11.2025
Випуск 12 | 08.11.2025 | Сезон 16

Боротьба за місце в десятці починається просто зараз! Хто залишить легендарну кухню за крок до мрії? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск від 08.11.2025 на сайті СТБ.

У 12 випуску проєкту Мастер Шеф здійсниться одна з найбільших мрій аматорів – вони пройдуть три майстер-класи від Ектора Хіменес-Браво, Володимира Ярославського й Ольги Мартиновської. Також цього тижня у власників чорних фартухів буде шанс врятуватися від участі у битві чорних. У другому конкурсі аутсайдери можуть причепитися до кулінарів у білому, немов паразити. Якщо їм вдасться швидше приготувати страву, вони заберуть усі бали свого суперника. Кому вдасться обійти конкурентів заради місця в десятці? І хто з білих фартухів отримає найменшу кількість балів і потрапить у битву чорних? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск від 08.11.2025.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск від 01.11.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

