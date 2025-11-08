Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск від 08 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 12 | 08.11.2025 | Сезон 16

Боротьба за місце в десятці починається просто зараз! Хто залишить легендарну кухню за крок до мрії? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск від 08.11.2025 на сайті СТБ.

У 12 випуску проєкту Мастер Шеф здійсниться одна з найбільших мрій аматорів – вони пройдуть три майстер-класи від Ектора Хіменес-Браво, Володимира Ярославського й Ольги Мартиновської. Також цього тижня у власників чорних фартухів буде шанс врятуватися від участі у битві чорних. У другому конкурсі аутсайдери можуть причепитися до кулінарів у білому, немов паразити. Якщо їм вдасться швидше приготувати страву, вони заберуть усі бали свого суперника. Кому вдасться обійти конкурентів заради місця в десятці? І хто з білих фартухів отримає найменшу кількість балів і потрапить у битву чорних? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск від 08.11.2025.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск від 01.11.2025