Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск частина 1 від 08 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 12 | 08.11.2025 | Сезон 16

Зустрічайте перший конкурс, який вплине на склад десятки найкращих аматорів 16 сезону шоу Мастер Шеф!

Зіркові судді нагадали учасникам проєкту Мастер Шеф 2025, що в суперфіналі вони будуть створювати справжні ресторани, а не просто сет із трьох страв. Саме тому головний акцент у першому конкурсі буде на навчанні й перевірці високоякісного обслуговування гостей за столом. Тільки сьогодні в аматорів буде шанс навчитися технік, які використовують офіціанти найкращих ресторанів світу. Але чи зможуть кухарі не лише приготувати смачні страви, а й бездоганно обслужити вимогливих суддів, які очікують професійної подачі страв? І яких унікальних навичок навчатиме аматорів Володимир Ярославський? Дивіться проєкт Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск від 08.11.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск частина 2 від 08.11.2025