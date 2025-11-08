Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск часть 1 от 08 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 08.11.2025 | Сезон 16

Встречайте первый конкурс, который повлияет на состав десятки лучших аматоров 16 сезона шоу Мастер Шеф!

Звездные судьи напомнили участникам проекта Мастер Шеф 2025, что в суперфинале они будут создавать настоящие рестораны, а не просто сет из трех блюд. Именно поэтому главный акцент в первом конкурсе будет на обучении и проверке высококачественного обслуживания гостей за столом. Только сегодня у аматоров будет шанс научиться техникам, которые используют официанты лучших ресторанов мира. Но смогут ли повара не только приготовить вкусные блюда, но и безупречно обслужить требовательных судей, ожидающих профессиональной подачи блюд? И каким уникальным навыкам будет учить аматоров Владимир Ярославский? Смотрите проект Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск на сайте СТБ.

