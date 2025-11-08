Проекты
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск часть 1 от 08 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск часть 1 от 08.11.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 12 - эфир от 08 ноября 2025 на сайте СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 12 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 12 часть 1 от 08.11.2025
Выпуск 12 | 08.11.2025 | Сезон 16

Встречайте первый конкурс, который повлияет на состав десятки лучших аматоров 16 сезона шоу Мастер Шеф!

Звездные судьи напомнили участникам проекта Мастер Шеф 2025, что в суперфинале они будут создавать настоящие рестораны, а не просто сет из трех блюд. Именно поэтому главный акцент в первом конкурсе будет на обучении и проверке высококачественного обслуживания гостей за столом. Только сегодня у аматоров будет шанс научиться техникам, которые используют официанты лучших ресторанов мира. Но смогут ли повара не только приготовить вкусные блюда, но и безупречно обслужить требовательных судей, ожидающих профессиональной подачи блюд? И каким уникальным навыкам будет учить аматоров Владимир Ярославский? Смотрите проект Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск от 08.11.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск часть 2 от 08.11.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

