МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск часть 2 от 08 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск часть 2 от 08.11.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 12 - эфир от 08 ноября 2025 на сайте СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 12 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 12 часть 2 от 08.11.2025
Выпуск 12 | 08.11.2025 | Сезон 16

Противостояние черных и белых начинается прямо сейчас! Смогут ли аутсайдеры не только избавиться от черного фартука, но и одеть в черное соперников? Смотрите в проекте Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск на сайте СТБ.

Ольга Мартыновская объявила название второго испытания – «Догнать добычу». Во время этой игры-соревнования у участников шоу Мастер Шеф будут две роли: охотники и их потенциальная добыча. На кухне было подготовлено только то количество рабочих поверхностей, сколько есть кулинаров в белых фартуках. Белые будут выбирать блюда, за приготовление которых могут получить от судей разное количество денег-шефов. Но охотники-черные фартуки могут присоединиться к любой поверхности, чтобы быстрее приготовить выбранное конкурентом блюдо. Таким образом, они могут не только заработать необходимые баллы, но и забрать их у соперников. Кому удастся обмануть судьбу и избежать участия в битве черных? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 2025.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск от 08.11.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 выпуск часть 3 от 08.11.2025

 

