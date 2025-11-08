Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск частина 2 від 08 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Проєкти
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск частина 2 від 08 листопада 2025

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск частина 2 від 08.11.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 12 - ефір від 08 листопада 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск частина 2 від 08 листопада 2025
Випуск 12 | 08.11.2025 | Сезон 16
Випуск 12 | 08.11.2025 | Сезон 16

Протистояння чорних і білих починається просто зараз! Чи зможуть аутсайдери не лише позбутися чорного фартуха, а й одягнути в чорне суперників? Дивіться у проєкті Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск на сайті СТБ.

Ольга Мартиновська оголосила назву другого випробування – «Наздогнати здобич». Під час цієї гри-змагання в учасників шоу Мастер Шеф будуть дві ролі: мисливці та їхня потенційна здобич. На кухні було підготовлено лише ту кількість робочих поверхонь, скільки є кулінарів у білих фартухах. Білі обиратимуть страви, за готування яких можуть отримати від суддів різну кількість грошей-шефів. Проте мисливці-чорні фартухи можуть приєднатися до будь-якої поверхні, щоб швидше приготувати обрану конкурентом страву. Таким чином вони можуть не лише заробити необхідні бали, а й забрати їх у суперників. Кому вдасться обдурити долю й уникнути участі у битві чорних? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск від 08.11.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 12 випуск частина 3 від 08.11.2025

