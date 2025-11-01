Випуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Зустрічайте тиждень несподіванок, коли ті, кого всі недооцінюють, зможуть нарешті заявити про себе! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск від 01.11.2025.

Усі випробування цього тижня на кухні Мастер Шеф 2025 будуть присвячені тим, кого зазвичай недооцінюють у кулінарії, а також безпосередньо на самому проєкті. Під час першого випробування аматори готуватимуть різноманітні страви з м’яса і його рослинних замінників, щоб спробувати обдурити самого бога м’яса Аліка Мкртчяна. У другому конкурсі аутсайдери, яких конкуренти вважають найслабшими, нарешті отримають шанс проявити свої таланти. А битва чорних покаже, чи можливо приготувати страви ресторанного рівня зі звичайнісіньких консервів! Хто заслужить шеф-ніж за найкращу роботу в команді? А кому доведеться покинути кухню цього тижня? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск від 01.11.2025 на сайті СТБ.

