Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

МастерШеф
МастерШеф Випуск 10 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 10 від 25.10.2025
Випуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16

Тест на ерудицію, демократичне змагання й прийом званих гостей! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск від 25.10.2025 на сайті СТБ.

У 10 випуску проєкту Мастер Шеф 16 сезон зіркові судді запропонували кухарям взяти участь у протистоянні профі й аматорів. Першу команду очолить суперфіналіст сезону професіоналів Іван Іванчук, який є шефом і співзасновників авторських ресторанів. А його конкуренткою стане суперфіналістка шоу Мастер Шеф 14 сезон Анастасія Завадська, яка заснувала заклади в Києві й Одесі. Чия стратегія готування й концепція буде найкращою? Чому гості, для яких команди готуватимуть, водночас налякають і змотивують учасників шоу Мастер Шеф 2025? І як знання спецій врятує одного з аутсайдерів від участі у битві чорних? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск від 25.10.2025.

