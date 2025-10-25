Проєкти
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 2 від 25 жовтня 2025

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 2 від 25.10.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 10 - ефір від 25 жовтня 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 2 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

 Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 2 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
 Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 2 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
 Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 2 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
 Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 2 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
 Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 2 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Випуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16
Випуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16

Друге випробування шоу Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск перевірить учасників на кулінарну логіку! Чиї рішення будуть фатальними для всіх кулінарів? Дізнайтеся просто зараз!

Ольга Мартиновська розповіла кухарям, що під час другого конкурсу на кухні пануватиме демократія. Кулінари самі вирішуватимуть свою долю, адже рішення кожного учасника вплине на роботу всіх. Найцікавішим у цьому всьому є те, що перші кухарі, які прийматимуть ці рішення, не зможуть поділитися умовами випробування Мастер Шеф із наступними учасниками, які чекають у черзі. Кожен кулінар має вибрати один інгредієнт, який стане обов’язковим складником спільного для всіх продуктового набору. Чи зможуть кухарі вибрати універсальні продукти? Чи хтось дбатиме лише про себе? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск від 25.10.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 3 від 25.10.2025

