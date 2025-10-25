Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 3 від 25 жовтня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 3 від 25.10.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 10 - ефір від 25 жовтня 2025 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 3 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 10 частина 1 від 25.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 3 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 10 частина 2 від 25.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 3 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 9 частина 3 від 18.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 3 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 9 частина 2 від 18.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 3 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 9 частина 1 від 18.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 3 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 8 частина 3 від 11.10.2025
МастерШеф Сезон 16 Випуск 10 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 10 частина 3 від 25.10.2025
Випуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16

Коли аутсайдери в чорному зайшли на кухню Мастер Шеф, їх зустріли незабутні аромати різноманітних спецій. Як вони вирішуватимуть долю кухарів? Дізнайтеся просто зараз!

Володимир Ярославський розповів власникам чорних фартухів, що один із них має шанс повернути свій білий фартух перед початком битви чорних. Умови перевірки прості: хто знає найбільше спецій, той і переможе. Переможець вікторини Мастер Шеф 2025 не лише повернеться на балкон, а й розподілить інгредієнти й ускладнення для своїх конкурентів. Які екзотичні спеції вгадуватимуть кухарі? Як аутсайдери готуватимуть незвичні морепродукти: від морських їжаків до крабів? І хто залишить проєкт цього тижня? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск від 25.10.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати