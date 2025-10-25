Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 3 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16

Коли аутсайдери в чорному зайшли на кухню Мастер Шеф, їх зустріли незабутні аромати різноманітних спецій. Як вони вирішуватимуть долю кухарів? Дізнайтеся просто зараз!

Володимир Ярославський розповів власникам чорних фартухів, що один із них має шанс повернути свій білий фартух перед початком битви чорних. Умови перевірки прості: хто знає найбільше спецій, той і переможе. Переможець вікторини Мастер Шеф 2025 не лише повернеться на балкон, а й розподілить інгредієнти й ускладнення для своїх конкурентів. Які екзотичні спеції вгадуватимуть кухарі? Як аутсайдери готуватимуть незвичні морепродукти: від морських їжаків до крабів? І хто залишить проєкт цього тижня? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск.

