Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 3 от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16

Когда аутсайдеры в черном зашли на кухню Мастер Шеф, их встретили незабываемые ароматы всевозможных специй. Как они будут решать судьбу поваров? Узнайте прямо сейчас!

Владимир Ярославский рассказал владельцам черных фартуков, что у одного из них есть шанс вернуть свой белый фартук перед началом битвы черных. Условия проверки просты: кто знает больше специй, тот и победит. Победитель викторины Мастер Шеф 2025 не только вернется на балкон, но и распределит ингредиенты и усложнения для своих конкурентов. Какие экзотические специи будут угадывать повара? Как аутсайдеры будут готовить необычные морепродукты: от морских ежей до крабов? И кто оставит проект на этой неделе? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25.10.2025