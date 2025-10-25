Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
МастерШеф
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 10 часть 1 от 25.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 10 часть 2 от 25.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 10 часть 3 от 25.10.2025
МастерШеф Выпуск 10 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 10 от 25.10.2025
Выпуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16

Тест на эрудицию, демократическое состязание и прием званых гостей! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25.10.2025 на сайте СТБ.

В 10 выпуске проекта Мастер Шеф 16 сезон звездные судьи предложили поварам принять участие в противостоянии профи и аматоров. Первую команду возглавит суперфиналист сезона профессионалов Иван Иванчук, являющийся шефом и соучредителем авторских ресторанов. А его конкуренткой станет суперфиналистка шоу Мастер Шеф 14 сезон Анастасия Завадская, основавшая заведения в Киеве и Одессе. Чья стратегия приготовления и концепция будет лучшей? Почему гости, для которых команды будут готовить, в то же время испугают и мотивируют участников шоу Мастер Шеф 2025? И как знание специй спасет одного из аутсайдеров от участия в сражении черных? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25.10.2025.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18.10.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить