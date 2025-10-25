Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16

Тест на эрудицию, демократическое состязание и прием званых гостей! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25.10.2025 на сайте СТБ.

В 10 выпуске проекта Мастер Шеф 16 сезон звездные судьи предложили поварам принять участие в противостоянии профи и аматоров. Первую команду возглавит суперфиналист сезона профессионалов Иван Иванчук, являющийся шефом и соучредителем авторских ресторанов. А его конкуренткой станет суперфиналистка шоу Мастер Шеф 14 сезон Анастасия Завадская, основавшая заведения в Киеве и Одессе. Чья стратегия приготовления и концепция будет лучшей? Почему гости, для которых команды будут готовить, в то же время испугают и мотивируют участников шоу Мастер Шеф 2025? И как знание специй спасет одного из аутсайдеров от участия в сражении черных? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25.10.2025.

