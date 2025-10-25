Проекты
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 2 от 25 октября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 2 от 25.10.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 10 - эфир от 25 октября 2025 на сайте СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 10 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 10 часть 2 от 25.10.2025
Выпуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16

Второе испытание шоу Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск проверит участников на кулинарную логику! Чьи решения будут роковыми для всех кулинаров? Узнайте прямо сейчас!

Ольга Мартыновская рассказала поварам, что во время второго конкурса на кухне будет царить демократия. Кулинары сами будут решать свою судьбу, ведь решение каждого участника повлияет на работу всех. Самым интересным в этом всем является то, что первые повара, которые будут принимать эти решения, не смогут поделиться условиями испытания Мастер Шеф с ожидающими в очереди следующими участниками. Каждый кулинар должен выбрать один ингредиент, который станет обязательной составляющей общего для всех продуктового набора. Смогут ли повара выбрать универсальные продукты? Будет ли кто-нибудь заботиться только о себе? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 2025.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25.10.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 3 от 25.10.2025

