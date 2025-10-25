Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 1 от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16

Самые яркие участники предыдущих сезонов Мастер Шеф возвращаются на любимую кухню! Вот только в этот раз они будут гостями, судящими блюда двух команд. Будут ли они придираться к мельчайшим деталям? Смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 2025.

Главным вызовом в этот вечер станет такой: может ли шеф-аматор превзойти шефа-профи? Чтобы ответить на этот вопрос, судьи пригласили двух суперфиналистов возглавить две команды участников Мастер Шеф. Суперфиналистка аматорского 14 сезона Анастасия Завадская будет руководить командой аматоров, а суперфиналист последнего сезона профессионалов Иван Иванчук возглавит команду профи. Кому удастся разработать лучшее меню? И почему обслуживание станет ключевым фактором во время вердиктов? Смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25.10.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 2 от 25.10.2025