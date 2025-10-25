Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 1 от 25 октября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 1 от 25.10.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 10 - эфир от 25 октября 2025 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 1 от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 10 часть 2 от 25.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 1 от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 10 часть 3 от 25.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 1 от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 9 часть 3 от 18.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 1 от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 9 часть 2 от 18.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 1 от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 9 часть 1 от 18.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 1 от 25 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 8 часть 3 от 11.10.2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 10 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 10 часть 1 от 25.10.2025
Выпуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16

Самые яркие участники предыдущих сезонов Мастер Шеф возвращаются на любимую кухню! Вот только в этот раз они будут гостями, судящими блюда двух команд. Будут ли они придираться к мельчайшим деталям? Смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 2025.

Главным вызовом в этот вечер станет такой: может ли шеф-аматор превзойти шефа-профи? Чтобы ответить на этот вопрос, судьи пригласили двух суперфиналистов возглавить две команды участников Мастер Шеф. Суперфиналистка аматорского 14 сезона Анастасия Завадская будет руководить командой аматоров, а суперфиналист последнего сезона профессионалов Иван Иванчук возглавит команду профи. Кому удастся разработать лучшее меню? И почему обслуживание станет ключевым фактором во время вердиктов? Смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25.10.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск часть 2 от 25.10.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить